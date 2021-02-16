Тверь, , 18:15 — REGNUM Тверская область на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), получит из резервного фонда Правительства РФ 562 млн 487,4 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Распоряжение о выделении дополнительных средств российским регионам, в общей сложности более 25,4 млрд рублей, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Поддержка позволит больницам и поликлиникам, нагрузка на которые выросла в разы в связи с пандемией коронавируса, своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в целях снижения нагрузки на первичное звено, службу скорой помощи принял решение о создании центров амбулаторной помощи (ЦАП). Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19. ЦАПы также помогают развести потоки пациентов с коронавирусом, с подозрением на данное заболевание и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

Обращаться в ЦАПы могут первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирусную инфекцию. Специалисты ЦАПов проводят осмотр, назначают лечение, выдают лекарственные препараты.

В настоящее время в Тверской области открыто уже 12 ЦАПов: на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ, городской больницы №5 в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, в тверской городской больнице №1, в здании областного клинического кардиологического диспансера, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской Кашинской ЦРБ. С начала открытия центров помощь здесь была оказана более девяти тысячам жителям региона.