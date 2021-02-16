Туапсе, Краснодарский край, , 13:01 — REGNUM Шесть пассажирских поездов задержаны из-за снегопадов в Краснодарском крае 16 февраля, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«Сегодня в связи с погодными условиями (обильный снегопад) на участке Горячий Ключ — Туапсе произошел сбой графика движения поездов», — сообщили в пресс-службе.

Поезд №821 Краснодар — Адлер задержался на 1 час 36 минут, №103 Москва — Адлер задержан на 1 час 34 минуты, №802 Адлер — Краснодар отстал от расписания на 1 час 31 минуту, №6918 Туапсе — Горячий Ключ задержан на 1 час 30 минут, поезда №6015 Краснодар — Туапсе и №815 Краснодар — Роза Хутор задержаны соответственно на 34 минуты и на 32 минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады, обрушившиеся на Краснодарский край 14−16 февраля, привели также к изменению в расписании работы аэропорта «Краснодар».