Москва, , 12:47 — REGNUM Сбор биометрических данных граждан выгоден как банкам, так и государству. Об этом 16 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист, специалист в банковской сфере Тамерлан Скяев.

Он прокомментировал планы по созданию реестра государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Пока к системе, которую поддерживает «Ростелеком», подключены банки и страховые компании.

«Формально главной причиной для формирования реестра биометрических данных граждан банками и кредитными организациями является повышение эффективности дистанционного обслуживания населения. Биометрические данные позволяют увеличить масштабы цифровизации банковских услуг и, следовательно, сократить расходы на офисное обслуживание. Однако есть и еще одна причина — банки, как и любые корпорации, заинтересованы в обладании максимально полными сведениями о клиентах, а также о потенциальных клиентах. Свой интерес в данном направлении есть и у государства, поскольку для государства также важно располагать биометрическими данными граждан, а сбор их банками и кредитными организациями представляется оптимальным решением», — сказал он.

Эксперт отметил, что поскольку собирать биометрические данные граждан принудительно не столь просто, так как всегда есть правовые основания отказаться от дачи данных, государство использует хитрый ход и действует через банковскую систему.

«Но именно здесь заключаются и определенные риски. В первую очередь они связаны с возможностью использования биометрических данных клиентов банков третьими лицами. Как бы представители банков и других кредитных организаций ни утверждали обратное, информационные системы и базы данных не столь безопасны. Утечки данных происходят даже из баз силовых структур, что говорить о коммерческих организациях. Кроме того, любые системы идентификации без личного присутствия человека таят в себе опасность их использования мошенниками. Биометрическая система не исключение. Соответственно, потребуется достаточно сил и времени для формирования технологических решений и формулирования правовой базы для внедрения системы биометрических данных», — считает Скяев.