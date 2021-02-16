Ноксвилл, США, , 12:13 — REGNUM В Университете штата Теннесси (США) будут преподавать историю, основываясь на событиях игр серии Red Dead Redemption. Об этом 16 февраля сообщает «Игромания».

https://twitter.com/ToreCarlOlsson/status/1359921655582130176

Автором курса Red Dead America выступит преподаватель истории Тор Олссон, который расскажет своим студентам о реальности, созданной разработчиками из Rockstar. По словам Олссона, в играх Red Dead Redemption хватает исторических неточностей, однако они очень достоверно показывают действительность конца XIX и начала XX века.

Напомним, Red Dead Redemption — это серия вестерн-игр с открытым миром, разработанная студией Rockstar Games. Последняя часть франшизы (RDR II) вышла в 2019 году.

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