Петропавловск-Камчатский, , 10:36 — REGNUM На Камчатке число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 13 066. За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось ещё у 42 жителей (днём ранее — также у 42), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Выздоровели за последние 24 часа на Камчатке всего пять пациентов. За всё время пандемии с болезнью успешно справились уже 11 522 человека.

Ещё 31 житель Камчатки был направлен на лечение в стационаре. Всего в ковидных стационарах находятся 336 пациентов. Пневмонией на фоне COVID-19 болеют 236 человек. Из 640 специально созданных для лечения носителей коронавируса коек свободными остаются 304.

За всё время пандемии на Камчатке провели более 114 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека. За всё время в крае скончались 110 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке первый компонент вакцины «Спутник V» за последние сутки получили ещё 717 человек. С начала массовой вакцинации привились уже 8772 жителя края.

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