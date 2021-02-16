Петропавловск-Камчатский, , 10:15 — REGNUM На Камчатке первый компонент вакцины «Спутник V» за последние сутки получили ещё 717 человек. С начала массовой вакцинации привились уже 8772 жителя края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Полностью прошли иммунизацию от коронавируса, получив оба компонента вакцины, уже 2307 человек.

Получить прививку на Камчатке можно в 23 развёрнутых пунктах вакцинации.

«Спутник V» продолжают доставлять в отдалённые районы края. Так в прошлые выходные вакцину доставили в три медицинских учреждения Тигильского и Усть-Камчатского районов. А в прививочные пункты Мильковского и Быстринского районов доставили уже вторую партию вакцины. Во вторник 16 февраля «Спутник V» отправили в Соболевскую районную больницу. В ближайшее время вакцину доставят в Пенжинский и Карагинский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме Приморья в горбольнице №1 из-за отключения света были нарушены условия хранения вакцины от COVID-19 — иммунизация населения временно приостановлена.