Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 12 649 человек, сообщили 16 февраля в городском оперативном штабе. Это всего на 408 человек больше, чем сутками ранее. В пиковые периоды за сутки тестировалось более 40 тыс. человек. Власти объясняют снижение объемов тестирования стиханием эпидемии.

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Как сообщили в городском координационном совете по борьбе с ковидом, с 1 по 7 февраля в городе было выполнено 148 786 лабораторных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2. С 8 по 14 февраля — 109 872 таких исследования.

«Это на 26,2% меньше, что связано с уменьшением общего количества активных больных за прошедшую неделю», — отметили аналитики совета.

На 14 февраля общее количество ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 за весь период эпидемии в Петербурге составило 7 млн 71 тыс. 841 тес.

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