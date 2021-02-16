Москва, , 08:49 — REGNUM В России злоумышленники стали чаще вынуждать своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке, это серьёзный вызов со стороны мошенников. Об этом заявил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артём Сычёв.

«Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идёт через платёжные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка», — цитирует его РИА Новости.

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Он уточнил, что мошенники пытаются вынудить свою жертву прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через банкомат другого банка. В таком случае банк видит только снятие денег и не знает, куда они ушли. Это серьёзный вызов, который требует отдельной проработки «и на нашей стороне, и на стороне банков», резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров заявил, что потери российских граждан из-за действий кибермошенников на 87% состоят из ущерба от телефонных звонков. В 77% случаев злоумышленники выдают себя за сотрудников финансовых организаций. Если до пандемии мошенники сообщали людям, что с их счёта якобы пытаются списать какую-то часть средств, то теперь запугивают списанием всех денег.

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