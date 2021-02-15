Воронеж, , 20:04 — REGNUM Нашумевшая скульптура «Алёнка» не покинет Воронежскую область. Её планируется установить в парке скульптур, который появится рядом с сити-парком «Град» под Воронежем. Об этом написал на своей странице в соцсети бизнесмен Евгений Хамин.

«Аленка в Воронеже. Не уезжая, вернулась. В борьбе. Аукционной. «Другие города» хотели забрать у нас наше. Аленку. Мы, воронежцы, свое не отдаем», — написал Хамин.

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект «Алёнка» был установлен в Нововоронеже 18 декабря 2020 года — памятник посвятили легендарной основательнице села Новая Алёновка, на месте которого и построили город атомщиков. Через два дня памятник демонтировали после критики местных жителей. Но «Алёнка» успела стать мемом и прославиться на всю Россию.

После демонтажа арт-объект решили продать с аукциона. Несмотря на десятки предложений забрать «Алёнку», поступивших властям Нововоронежа со всей России, фактически в аукционе приняли участие четыре претендента. В результате «Алёнка» ушла с молотка за 2,6 млн рублей при стартовой цене в один миллион, тогда имя покупателя не называлось.

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский 15 февраля, узнав о продаже «Алёнки», предложил установить ее во дворе Института мировых цивилизаций.

«Жаль, если Алёнка в итоге затеряется в каком-нибудь ангаре, в частной коллекции. Поэтому предлагаем владельцу разместить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций по соседству с моей скульптурой, которая вот уже несколько лет стоит там одиноко», — сказал парламентарий, отметив, что «в такую девушку мог влюбиться».

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