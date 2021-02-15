Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Студия Septarian Games анонсировала необычный градостроительный симулятор под названием Post-Apo Builder. Об этом 14 февраля сообщила «Игромания».

В Post-Apo Builder игрокам нужно будет построить процветающий город в условиях постапокалипсиса: с нехваткой полезных ресурсов и опасными бандами мародёров по соседству. Дата релиза проекта пока не сообщается.

Известно, что игра точно выйдет на PC в сервисе в Steam. В её разработке студии Septarian Games помогает польское издательство PlayWay.

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