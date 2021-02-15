Самара, , 14:17 — REGNUM Аномально-холодная погода ожидается в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: с 16 февраля по 20 февраля по области ожидается очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на девять градусов и более.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 17 февраля и 18 февраля в некоторых местах по области ожидается понижение температуры воздуха до — 33 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям уменьшить время пребывания ну улице и не допускать переохлаждения.

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