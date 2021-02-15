Москва, , 13:41 — REGNUM Российская певица Ольга Бузова в преддверии Дня святого Валентина запустила в TikTok челлендж #ЯЛюблюСебя, который по хештегу собрал более 11 млн просмотров.

«Я знаю, что не все будут по парам 14 февраля, к сожалению. Для того, чтобы стать счастливым, в первую очередь нужно полюбить себя. Поэтому кто одинок, говорите: я люблю себя», — сказала Бузова в опубликованном в соцсетях видео с хештегом #ЯЛюблюСебя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания по производству алкогольной продукции хотела принудить исполнить лицензионный договор на использование товарного знака BUZWINE и обязать телеведущую Ольгу Бузову прорекламировать их вино, несмотря на ее отказ.

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