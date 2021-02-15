Красногорск, , 13:39 — REGNUM Очистку дорог от снега и его вывоз планируется завершить к 18 февраля. Об этом 15 февраля заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании правительства региона.

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"После окончания снегопада самая главная задача — ликвидация его последствий», — заявил Гержик.

По словам чиновника, в течение 24 ближайших часов планируется закончить работу по проезжей части, обочинам, тротуарам и остановкам.

«Ставим себе задачу весь снег вывезти с дорог не позднее 18 февраля», — сказал министр.

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