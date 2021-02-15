Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 337 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 февраля.

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Новые носители инфекции выявлены в 41 муниципальном образовании Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростове-на-Дону (120), Таганрог (17), Неклиновский район (15), Новочеркасск (14). Более четверти заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 7,1% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 69 тыс. 25 случаев заражения коронавирусом.