Саратов, , 10:52 — REGNUM В Саратовской области привили от коронавируса, по информации на 15 февраля, 42 545 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первый этап вакцинации осуществили 34 672 человека. Полностью завершили иммунизацию 7 873 жителя.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области для массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции организовано 75 прививочных пунктов. Их предельная мощность достигает 4,5 тыс. вакцинаций ежедневно.

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