Саратов, , 09:22 — REGNUM В Саратовской области для массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции организовано 75 прививочных пунктов. Их предельная мощность достигает 4,5 тыс. вакцинаций ежедневно. Об этом заявил министр здравоохранения области Олег Костин.

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Однако ситуация по иммунизации напрямую зависит от поставок вакцины. Так, 10 февраля в области ожидают прибытия более 5 тыс. доз вакцины. Кроме организованных прививочных пунктов привиться можно и в мобильных пунктах. В общественных местах Саратова вакцинировали уже более 1,5 тыс. человек. Количество желающих с каждым днем растет, никому не отказывают, всех ставят в лист ожидания. На базе саратовских санаториев продолжают разрабатывать программу реабилитации для переболевших коронавирусом, отметил Костин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области приняли участие в вакцинации от коронавируса, по информации на 9 февраля, 34 643 человека. Первый этап вакцинации прошли 29 297 жителей.

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