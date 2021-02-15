Пенза, , 10:51 — REGNUM От жителей Пензы поступают жалобы о некачественной уборке улиц от снега. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещении в правительстве области 15 февраля.

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«У людей крик души. Времени сколько прошло после последнего выпадения снега? Козьи тропы вдоль дорог! Пройти невозможно!», — отчитал глава области мэра Пензы Андрея Лузгина. Молодые чиновники, на которых возлагают большие надежды, сидят по кабинетам. «А вы мне еще хотели главу района Октябрьского (Андрея Гришина) на выдвижение на должность зама», — заметил Белозерцев.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе пост заместителя главы администрации по городскому хозяйству покинул Олег Денисов. С 10 февраля он исполняет обязанности главы администрации Белинского района.

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