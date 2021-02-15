Ичхон, Южная Корея, , 09:50 — REGNUM На двух птицефермах в южнокорейском городе Ичхон провинции Кёнгидо выявили высокопатоненный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает No Cut News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

В настоящее время на территории Южной Кореи выявлено 95 очагов птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено более 26 млн голов домашней птицы.

В связи с этим в стране продолжается рост цен на мясо птицы и куриные яйца. Для стабилизации цен в Южной Корее до 30 июня отменены импортные тарифы на куриные яйца.

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