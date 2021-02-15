Владикавказ, , 09:26 — REGNUM Взрыв торгового комплекса во Владикавказе не является терактом. Эту версию полностью исключили в МВД региона. На месте ЧП были взяты и переданы в следственные органы смывы с целью определения возможного использования взрывчатых веществ для организации взрыва, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Позже, 13 февраля, было сообщено о результатах экспертизы. Они оказались отрицательными.

«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — приводит ТАСС слова заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по региону Альберта Сабанаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в городе Владикавказе прогремел мощный взрыв в здании торгового комплекса. Здание полностью было разрушено. По счастливой случайности во время ЧП никто не пострадал.

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