Власти назвали причину взрыва в торговом центра во Владикавказе
«В 07:24 на улице Гаккаева в торговом центре прогремел взрыв. Все службы, которые прибыли — МЧС, МВД — принимают активное участие в устранении разрушений. По предварительной информации — это газ. Ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами здания, выясняем, были ли внутри люди или нет», — сообщил руководитель администрации главы республики и правительства Рустем Келехсаев.
Названа предполагаемая причина взрыва в супермаркете во Владикавказе
По предварительным данным, взрыв в супермаркете во Владикавказе произошел из-за утечки газовоздушной смеси. Об этом 12 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По словам очевидцев, взрыв произошёл до открытия «Магнита».
На месте взрыва на улице Гагкаева во Владикавказе ведутся поисковые работы.
Во время взрыва в магазине Владикавказа погиб охранник
Стало известно предварительно об одном возможном погибшем при взрыве в магазине «Магнит» в Северной Осетии. Это охранник супермаркета, пишет ТАСС.
Одной из версий случившегося называют взрыв бытового газа. В МЧС региона сообщили предварительно, что в супермаркете рухнули плиты перекрытия.
Причина взрыва пока неизвестна. Также нет точной информации о пострадавших.
Под завалами магазина во Владикавказе могут оставаться люди
В Северной Осетии ведутся поисковые работы на месте взрыва на улице Гагкаева во Владикавказе. По данным минздрава, под завалами могут находиться люди, пишут «Известия».