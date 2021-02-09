Утром 12 февраля в столице Северной Осетии — Владикавказе — прогремел мощный взрыв. Взрывной волной смело супермаркет и магазин бытовой химии на улице Гагкаева.

Причина ЧП выясняется. На появившихся в сети видеокадрах видно, что от зданий ничего не осталось.

Одной из версий случившегося называют взрыв бытового газа. Под завалами могут находиться люди.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.