12 Февраля
 
9:09

Власти назвали причину взрыва в торговом центра во Владикавказе

«В 07:24 на улице Гаккаева в торговом центре прогремел взрыв. Все службы, которые прибыли — МЧС, МВД — принимают активное участие в устранении разрушений. По предварительной информации — это газ. Ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами здания, выясняем, были ли внутри люди или нет», — сообщил руководитель администрации главы республики и правительства Рустем Келехсаев.

9:01

Названа предполагаемая причина взрыва в супермаркете во Владикавказе

По предварительным данным, взрыв в супермаркете во Владикавказе произошел из-за утечки газовоздушной смеси. Об этом 12 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

8:58

По словам очевидцев, взрыв произошёл до открытия «Магнита».

8:57

На месте взрыва на улице Гагкаева во Владикавказе ведутся поисковые работы.

8:57

Во время взрыва в магазине Владикавказа погиб охранник

Стало известно предварительно об одном возможном погибшем при взрыве в магазине «Магнит» в Северной Осетии. Это охранник супермаркета, пишет ТАСС.

8:49

Одной из версий случившегося называют взрыв бытового газа. В МЧС региона сообщили предварительно, что в супермаркете рухнули плиты перекрытия.

8:48

Причина взрыва пока неизвестна. Также нет точной информации о пострадавших.

8:47

Под завалами магазина во Владикавказе могут оставаться люди

В Северной Осетии ведутся поисковые работы на месте взрыва на улице Гагкаева во Владикавказе. По данным минздрава, под завалами могут находиться люди, пишут «Известия».

8:47

Во Владикавказе в магазине прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел утром 12 февраля во Владикавказе в магазине «Магнит». Разрушены этот торговый центр и магазин бытовой химии «Магнит Косметик» на улице Гагкаева, сообщается в группе «ЧП / Владикавказ» в соцсети «ВКонтакте».