Москва, , 08:11 — REGNUM В понедельник, 15 февраля, в столице России ожидается переменная облачность и без осадков, температура воздуха −15… −13 °C. Об этом 15 февраля сообщает Гидрометцентр РФ.

Также в Москве ожидается гололедица, ветер северо-западный со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. столба.

В ночь на 16 февраля в столице России также будет переменная облачность, без осадков и гололедица. Температура воздуха −26… −24 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что март и начало апреля в Москве будут холодными.