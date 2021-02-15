Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбургской области вечером 14 февраля из-за неблагоприятных условий не смог приземлиться самолет, который следовал из Сочи. Будучи над регионом, лайнер повернул в сторону Башкирии и совершил посадку в Уфе.

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С улучшением погоды самолет вылетел в Оренбург и доставил пассажиров согласно маршрутной схеме. В настоящее время оренбургский аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, в Оренбуржье 14 февраля шел сильный снегопад и бушевала метель. В регионе перекрывали трассу М-5 «Урал».

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