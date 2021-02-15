Новосибирск, , 06:40 — REGNUM Весной 2021 года начнёт работать обновлённая версия портала «Госуслуги». Новосибирцам на сегодняшний день доступно более 650 услуг в электронном виде. Об этом сообщило министерство цифрового развития и связи региона.

«Обновлённая версия портала будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, — уточнил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. — В апреле появится голосовой помощник на основе технологий искусственного интеллекта, а к лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница сайта».

Также расширится список вопросов, которые можно будет решить с помощью портала и появятся отдельные приложения по тематическим направлениям. Отмечается, что переход на новую версию будет бесшовным и незаметным для пользователей.

Сегодня порталом пользуются более 2,5 млн жителей (Население региона на начало 2021 года составило 2 786 412 человек — прим. ИА REGNUM). За 2020 год количество пользователей выросло на 560 тысяч человек, а количество заказанных услуг увеличилось в два раза.

В областном правительстве отметили, что по результатам мониторинга качества цифровых услуг за 2020 год Новосибирская область находится на первом месте по Сибирскому федеральному округу и на шестом месте по стране.