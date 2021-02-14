Чебоксары, , 21:09 — REGNUM МЧС по Чувашии предупредило о рисках в связи с неблагоприятными погодными условиями. По данным Чувашского ЦГМС, в период с 15 по 19 февраля в республике ожидается «оранжевый» уровень опасности (аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−10 градусов ниже климатической нормы (норма −9…−11 градусов).

Мороз Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В период действия опасных метеорологических явлений на территории Чувашской Республики увеличиваются риски:

— переохлаждения среди населения;

— нарушения электроснабжения и рост количества техногенных пожаров (источник — повышенные нагрузки на сетях электроснабжения в связи с дополнительным использованием электрооборудования);

— аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства (источник — понижение температуры, высокая степень износа основных фондов жизнеобеспечения);

— возникновения ДТП на дорогах республики, затруднения движения автотранспорта, создания на дорогах аварийных ситуаций и пробок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за неблагоприятных погодных условий 14 февраля введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области, Татарии, Башкирии. Ограничение действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового такси, грузового транспорта, сообщает Росавтодор.

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