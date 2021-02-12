Москва, 12 февраля 2021, 17:32 — REGNUM В Москве 12 февраля сильный снегопад стал причиной мощных автомобильных пробок.
Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», пробки в Москве достигли максимального значения — десяти баллов. На интерактивной карте красным цветом выделены дороги в центре города, Садовое кольцо, ТТК, а также большая часть МКАД. Сложная ситуация на многих вылетных магистралях.
Напомним, в Москву пришёл циклон «Волкер», он сопровождается экстремальными снегопадами, порывистым ветром, метелями.