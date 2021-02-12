Владикавказ, , 14:39 — REGNUM Ситуация, вызванная чрезвычайным происшествием в городе Владикавказе, находится под контролем главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, мощный взрыв произошел 12 февраля в торговом центре по улице Гагкаева во Владикавказе. Здание, где располагались магазины одной из крупных торговых сетей, офисы, кабинеты и другие помещения, было полностью уничтожено. На месте происшествия работают экстренные службы и следственные органы. Пострадавших, по предварительным данным, пока нет.

Комментируя ситуацию, глава субъекта написал:

«Здание разрушено полностью. Причиной, по предварительной информации, стал взрыв газа. К счастью, никто не пострадал. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Осуществляются обходы многоэтажных домов в этом районе. Держу ситуацию на контроле».

Ранее власти региона и города сообщили, что все организации и ведомства, в том числе школы, рынки, социальные учреждения, работают во Владикавказе в штатном режиме. Оснований для паники нет.

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