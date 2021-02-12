Владикавказ, , 13:13 — REGNUM Все организации и учреждения Северной Осетии после взрыва в супермаркете Владикавказа работают в штатном режиме. Оснований для паники нет, отметил ряд представителей органов власти субъекта.

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"В штатном режиме работают социальные учреждения, торговые центры и рынки города»,— цитирует руководителя аппарата главы администрации города Владикавказа Таймураза Калицева «15-й Регион».

Как обычно работают образовательные организации во Владикавказе, сообщил в своем видеообращении заместитель главы минобра Алан Аликов.

«Министерство образования не видит оснований для паники. Школы нашего города и республики, все образовательные организации продолжают работать в штатном режиме»,— заявил чиновник.

«Все службы, которые призваны в этой ситуации отработать, выехали на место. Работает МЧС, здесь находятся правоохранительные органы, врачи. По предварительной информации речь идет о взрыве бытового газа, сейчас мы общаемся с арендаторами здания», — приводит «Обзор» слова руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Рустема Келехсаева.

Напомним, утром 12 февраля в городе Владикавказе взорвался торговый центр. Трехэтажное здание разрушено полностью. Во время взрыва никто не пострадал.

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