Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM В Екатеринбурге открыли цех, где намерены выпускать «умные» системы для борьбы с распространением инфекций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

Производство планирует наладить уральский завод LIGA, который занимается выпуском мультимедийного оборудования и бесконтактных дезинфекторов.

По задумке, технология «поможет определять с помощью биометрических систем, болен ли человек». Будут анализироваться голос человека и состояние глаз. Заявляется следующая точность определения — 70−80%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19.

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