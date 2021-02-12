Владикавказ, , 11:30 — REGNUM При взрыве в торговом центре в городе Владикавказе никто из сотрудников магазина торговой сети не пострадал, на момент взрыва посетителей в торговом комплексе тоже не было. Об этом сообщила руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Кавказского округа торговой сети Марина Москаленко.

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"На момент взрыва покупателей в здании не было, сотрудники не пострадали», — приводит слова Москаленко «15-й Регион».

Напомним, утром 12 февраля в торговом центре по улице Гагкаева в столице Северной Осетии прогремел взрыв. Здание, в котором располагались супермаркет, другие торговые помещения, офисы, кабинет стоматологии, было разрушено до основания. Каким-то чудом спасся охранник, находившийся в момент взрыва в помещении.