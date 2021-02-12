Москва, , 12:23 — REGNUM Пенсионная тема в России на сегодняшний день является самой главной и важной. Старение населения в России — очевидная и прогнозируемая проблема, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«На начало 2021 года в стране проживают свыше 43, 5 млн пенсионеров, средний размер пенсии не превышает 15 тысяч рублей. Значит, солидная составляющая нашего общества не проживает в России в более или менее комфортных условиях, а просто выживает. Без поддержки детей и близких размер государственной поддержки слишком унизительный.

Долгие годы в России идут разговоры о неэффективности работы Пенсионного фонда РФ (ПФР). Конечно, прозрачность и эффективность его операционной работы очень бы хотелось повысить.

Но это будет сложно сделать без политики сильного рубля на фоне колоссального объема «серых» зарплат, превышающего, по оценкам Всемирного банка, 11 трлн руб. И всё-таки перемены очень нужны. ПФР должен стать сильным и эффективным брендом, а не намеком на пустую казну.

В 2021 году в бюджете запланированы траты в размере 9,6 трлн руб., из них на пенсионное обеспечение граждан — 8,34 трлн руб. В соответствии с трехлетним бюджетом 2020−2022 годов доходы ПФР составили 8,9 трлн руб. в 2020 году, в 2021 — на 3−4% выше.

По сути, ПФР расходует ровно столько, сколько в него приходит, а это уже фильтруется казной и решениями властей. «Длинные деньги» власти организовывают себе сами, не будем забывать о многолетних заморозках части пенсий, эти деньги вряд ли уже когда-нибудь вернутся на счета. Сегодня люди сами фактически оплачивают и развитие экономики, и инфраструктурные проекты, и национальные идеи.

За последние годы мы стали свидетелями различных не самых удачных инициатив профильных органов монетарной власти в плане пенсионных горизонтов россиян. Отчислять ежемесячно часть своего дохода в счет будущей пенсии можно и самостоятельно.

Для сбережений на долгосрочную перспективу есть масса вариантов в инвестиционном мире, и их объем только растет. Азартные игры с пенсионной системой давно не модны.

На фоне обнищания населения, непрекращающейся девальвации рубля появилась надежда, что наконец-то государство начнет усиление социального вектора развития страны.

В январе 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже повышены на 6,3%, а с февраля размер социальных выплат вырос на 4,9%. С апреля социальные и государственные пенсии подрастут на 2,6%. Совсем неплохое начало года.

Однако новому главе ПФР предстоит еще мужественная борьба со всеми заинтересованными сторонами во благо пополнения не дешевеющими рублями фонда и реализации новых задач.

Работа будет не из легких, понадобится эффективная команда порядочных профессионалов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима. На этом посту он сменил Максима Топилина.

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