Колпино, Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге органы СКР возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека после того, как во время земляных работ на территории частного жилого дома в Колпинском районе произошло воспламенение газопровода. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 11 февраля неустановленные лица на участке частного деревянного жилого дома 16 по Речному переулку поселка Петро-Славянка Колпинского района с использованием буровой техники, установленной на автомобиле «Урал», вели бурение грунта, без учета расположения подземных коммуникаций и без согласования работ с компетентными службами.

По неосторожности эти лица повредили газопровод, из-за чего произошла утечка газа, повлекшая возгорание и хлопок газо-воздушной смеси и возгорание жилого дома. В результате чего на месте происшествия от полученных повреждений скончался 36-летний мужчина.

«Следственным отделом по Колпинскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в связи с происшествием в поселке Петро-Славянка прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства при производстве земляных и дорожных работ.

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