Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 276 случаев заражения коронавирусом, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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Для сравнения, 11 февраля 2021 года было зарегистрировано 284 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе выявлено 74 224 случая заражения коронавирусом.

Вирус выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (146 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Кольцово» ранее открыли третий пункт тестирования на COVID-19.

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