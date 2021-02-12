Москва, , 11:01 — REGNUM Чувашский национальный музей отмечает столетний юбилей. С этим знаменательным событием коллектив культурно-образовательного учреждения 12 февраля поздравил президент РФ Владимир Путин.

«Ваш замечательный музей является одним из старейших учреждений культуры республики и настоящим центром притяжения для тех, кто интересуется историей родного края, самобытными традициями, устоями и обычаями чувашского народа», — подчеркнул глава государства в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад нынешнего коллектива в развитие музея и его филиалов.

«Ваша исследовательская, экспозиционная работа, востребованные образовательные, просветительские, информационные проекты обогащают культурную, общественную жизнь столицы Чувашии и региона в целом, служат воспитанию подрастающего поколения», — добавил Путин, пожелав успехов сотрудникам музея.

Напомним, Центральный чувашский музей (ныне Чувашский национальный музей) был организован 12 февраля 1921 года постановлением областной секции по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Чувашской автономной области.