Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала разрешение на капитальный ремонт эскалаторов на станциях метро «Петроградская» и «Садовая» в центре Северной столицы.

Эскалаторы в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Работы в вестибюле станции «Петроградская» (вторая линия) будут вести с 1 апреля по 20 сентября 2021 года, в вестибюле станции «Садовая» (пятая линия) — со 2 апреля по 29 июня 2021 года.

ГАТИ выдала ордера на складирование и размещение временных инженерных коммуникаций, а также материалов, оборудования.