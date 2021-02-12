Москва, , 09:59 — REGNUM Все три российские вакцины от новой коронавирусной инфекции получат от Всемирной организации здравоохранения рекомендацию к использованию, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом она сообщила в опубликованном 12 февраля интервью РБК.

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Речь идёт о временной регистрации в рамках применения вакцины в чрезвычайной ситуации. Такую рекомендацию ВОЗ даёт, исходя из данных о качестве, эффективности и безопасности препарата.

«Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать», — сказала Вуйнович о разработанных в России вакцинах против COVID-19.

Она подчеркнула, что доверяет российским регуляторным органам и огромному опыту России в производстве вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрированы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В феврале ожидается регистрация вакцины «Ковивак».

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