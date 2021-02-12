Куйбышев, Новосибирская область, , 09:47 — REGNUM В новосибирском Куйбышеве разгорается коррупционный скандал из-за исчезновения 7 млн рублей из филиала Новосибирского государственного педагогического университета. Об этом сообщила редакция «Все новости Новосибирской области».

СМИ уточнило, что силовики уже провели обыск в квартире одного из подозреваемых.

«По уголовному делу работают сотрудники ФСБ, полиция и Следственный комитет, — отмечается в сообщении. — Пока официальных комментариев ведомства не дают. В ближайшие дни, возможно, станут известны подробности этой аферы».

В махинациях заподозрили финансистку учреждения, её взяли под стражу.