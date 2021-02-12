Тель-Авив, Израиль, , 09:51 — REGNUM Антибиотики обычно неэффективны против вирусных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию, а неоправданное их применение грозит негативными последствиями. Об этом заявил 12 февраля иммунолог, заведующий отделением в клинике Хадасса Ар-Ацофим в Израиле профессор Яков Беркун.

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Иммунолог сослался на публикацию в журнале Infection control and hospital epidemiology и отметил, что только 5−7% тяжёлых больных COVID-19 из числа госпитализированных пациентов действительно нуждались в антибиотиках. У этих людей развились вторичные бактериальные заболевания.

Однако антибиотики получают по меньшей мере около 70% заболевших. «То есть это в десять раз больше людей получают антибиотики, чем действительно это оправдано», — сказал Беркун РИА Новости.

Он добавил, что в группе пациентов, принимавших антибиотики, смертность от коронавирусной инфекции оказалась выше. Информационный центр Elsewier привёл такие данные после исследований в китайском Ухане.

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