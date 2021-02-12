Владикавказ, , 09:32 — REGNUM Охранник гипермаркета, взорвавшегося во Владикавказе сегодня утром, 12 февраля, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на вице-премьера Ирбека Томаева.

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"Мужчина не пострадал. В настоящий момент с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа», — цитирует Тамаева «15-й Регион».

Напомним, ранее появилась информация, что в момент взрыва в здании находился один охранник. Судя по силе взрыва — здание полностью сметено с лица земли, высказывалась версия, что он погиб.

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