Владикавказ, , 08:57 — REGNUM Стало известно предварительно об одном возможном погибшем при взрыве в магазине «Магнит» в Северной Осетии. Это охранник супермаркета, пишет ТАСС.

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В момент взрыва, произошедшего около 08:00 12 февраля, в магазине находился только один человек, подтверждает ГТРК «Алания». В минздраве региона сообщают, что возможно, что на месте ЧП находились еще люди.

Напомним, взрыв на улице Гагкаева во Владикавказе смел с лица земли здание, в котором располагались магазины сети «Мегнит», офисы, кабинеты стоматологии и другие кабинеты. Причины ЧП устанавливают работающие в настоящее время на месте сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

При взрыве выбиты стекла в многоэтажных жилых домах, стоящих неподалеку от супермаркета. Информации о пострадавших жильцах пока нет.

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