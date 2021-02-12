Москва, , 07:07 — REGNUM Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией будет наблюдаться в России в середине апреля, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, это произойдет на фоне весеннего снижения иммунитета, которое усилится из-за наложения сразу нескольких факторов.

«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — отметил специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Тимаков считает, что всплеска случаев заражения не избежать и неясными остаются только масштабы заболеваемости.

«Он все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости», — заявил Тимаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем Telegram-канале, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России представляет собой «лишь временное отступление» и «всплески КОВИД еще будут».

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