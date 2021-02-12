Новосибирск, , 05:12 — REGNUM В Новосибирской области в рамках борьбы с коронавирусом было сформировано более 350 специализированных медицинских бригад. В начале пандемии в регионе были развернуты 352 койки для пациентов с COVID-19, в пик заболеваемости их количество увеличилось в 17 раз и составляло 5966 коек. В рекордные сроки новосибирские больницы получили более 3,5 тысяч единиц нового оборудования. Такие цифры на заседание коллегии министерства регионального здравоохранения назвал глава ведомства Константин Хальзов.

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Он уточнил, что в борьбе с COVID-19 участвовали более 6 тысяч врачей, медсестёр, санитаров и немедицинских работников, а также более 750 волонтеров, ординаторов, студентов-медиков. Исследования на выявление коронавирусной инфекции проводили 19 лабораторий, их общая мощность — более 10 тысяч тестов в сутки. Всего с начала пандемии в Новосибирской области проведено более 1 миллиона 200 тысяч ПЦР-исследований.

«Система здравоохранения Новосибирской области показала высокую эффективность, адаптируясь за считанные дни, а иногда и часы к новой реальности, которая потребовала от нас не только дополнительных — огромных — усилий, чтобы сдерживать распространение новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул Хальзов.

Он напомнил, что с середины ноября 2020 года амбулаторные пациенты с коронавирусом получают бесплатные лекарства от коронавируса — препаратов выдано уже более чем на 60 миллионов рублей. Для перенёсших COVID-19 в тяжелой форме новосибирцев стартовала программа комплексной реабилитации. А в конце 2020 года в регионе стартовала вакцинация от коронавируса.