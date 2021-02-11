Орел, , 17:33 — REGNUM Крупную партию поддельного алкоголя изъяли полицейские в Орле и Орловском районе. По подозрению в незаконном обороте порядка одной тысячи бутылок спиртного задержаны трое мужчин, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Трое орловцев 1957, 1977 и 1979 годов рождения наладили производство контрафактных водки, коньяка и бренди. Во время обысков из хозпостроек по месту проживания подозреваемых, гаражей и автомобилей полицейские изъяли порядка одной тысячи бутылок объёмами 0,5 и 0,7 литра, не соответствующих требованиям ГОСТ и оклеенных этикетками российских производителей без федеральных специальных марок. Кроме того, в пластиковых канистрах хранилось более тонны этилового спирта, предназначенного для дальнейшей реализации. Общая стоимость поддельного алкоголя превысила 300 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигуранты могут лишиться свободы на срок до шести лет и получить штраф до одного миллиона рублей.