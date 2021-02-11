Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM В Петербурге может быть создан единый онлайн-ресурс для экономической поддержки благотворительных организаций. С такой инициативой выступило региональное отделение «Деловой России».

Такая платформа должна в перспективе объединить усилия органов власти города, деловых сообществ и некоммерческих организаций «для привлечения граждан к более значительному участию в благотворительных, социальных и волонтерских проектах».

Создание платформы поддержали такие благотворительные фонды, как «Равенство возможностей», «Детский хоспис», «Доброделы», а также организации Российско-германская внешнеторговая палата, «Филип Моррис Интернэшнл», «Леруа Мерлен Восток», «Полар Лоджистикс», «Магистраль двух столиц».

Предложение было перенаправлено в Смольный. В ответ вице-губернатор Евгений Елин выразил «искреннюю благодарность за проявленную инициативу создания единой онлайн-платформы в Санкт-Петербурге для оказания экономической поддержки благотворительным организациям».

Рабочую встречу по теме он назначил на 11 февраля, в ней должны поучаствовать чиновники комитета по промышленной политике. Предполагается, что будет утверждена «дорожная карта» и техзадание на разработку ресурса.