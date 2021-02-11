Брянск, , 14:54 — REGNUM Движение общественного транспорта планируют организовать на центральных улицах микрорайона Ходаринка в Брянске. Автобусы пустят после капитального ремонта трёх дорог, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе администрации города.

Общественный пассажирский транспорт из-за плохого состояния дорог останавливается на въезде в микрорайон. Часть улиц имеет щебёночное покрытие, на других — старые бетонные плиты или разрушающийся асфальт. В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут капитально отремонтированы улицы Ольховская, Загородная и переулок Загородный. Здесь также проложат тротуар, установят остановочные павильоны и около 30 светодиодных фонарей, расширят проезжую часть. После ремонта по улицам организуют кольцевое движение общественного транспорта.

Для капитального ремонта уже определены два подрядчика. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.