Чебоксары, , 14:02 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии будет рассмотрено очередное уголовное дело по факту резонансной аварии с участием сына главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. Перед судом по обвинению в даче ложных показаний предстанет один из знакомых сына мэра, подтвердили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Фигурантом уголовного дела стал 21-летний чебоксарец, который, по данным следствия, находился в одной из машин в момент совершения ДТП.

«В ходе допроса в целях оказания помощи своем знакомому, фактически являющемуся виновником ДТП, он дал следователю несоответствующие действительности показания о нахождении за рулем другого, незнакомого ему человека. При этом он также указывал о нахождении фактического виновника аварии на заднем сиденье автомобиля», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточняют, что ранее приговором суда, вынесенным после изучения доказательств по делу, показания 21-летнего чебоксарца признаны несоответствующими действительности. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показания свидетеля»). Дело передано в Моргаушский районный суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 5 часов утра 22 июля 2019 года на федеральной трассе М-7 возле деревни Калмыково Моргаушского района. По факту аварии обвинение было предъявлено сыну сити-менеджера Чебоксар: суд первой инстанции установил, что он управлял иномаркой Audi Q7 и врезался в металлический отбойник, затем столкнулся с УАЗом, водитель которого получил тяжкие увечья. Подсудимый скрылся с места происшествия. Ему назначено три года и девять месяцев реального лишения свободы.

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