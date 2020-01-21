Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова. 20-летнему чебоксарцу назначено три года и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Авария произошла около 5 часов утра 22 июля 2019 года на федеральной трассе возле деревни Калмыково Моргаушского района. Суд первой инстанции установил, что подсудимый, не имея водительского удостоверения, управлял иномаркой Audi Q7 и врезался в металлический отбойник на разделительной полосе дороги. Затем иномарка столкнулась с автомобилем УАЗ, который двигался в попутном направлении. Водитель УАЗа получил ранения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

«Подсудимый после ДТП скрылся с места происшествия, помощи пострадавшему не оказал. В ходе судебного заседания подсудимый, не отрицая факт его нахождения в момент ДТП в салоне автомобиля, вину в совершенном преступлении не признал, указывая, что за рулем находился другой малознакомый ему человек, контактных данных которого он не знает. Этой версии защиты в суде придерживались и знакомые подсудимого, также находившиеся в салоне Audi», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что данная версия была опровергнута заключением судебно-генетической экспертизы салона автомобиля, также в качестве доказательства использовалась видеозапись с камер наблюдения.

Обвинение было предъявлено по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия»). С учётом наличия у фигуранта уголовного дела непогашенной судимости по другому приговору, суд назначил три года и девять месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Также он на три года лишён права управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.

По имеющимся данным, речь идёт о сыне сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова. Сам мэр, говоря о происшествии, открыто признавал, что «не может быть никаких оснований для оправдания виновных». По его словам, причина произошедшей аварии — «в преступной экстремальности и патологической безответственности».

Напомним, весной 2019 года 20-летний сын градоначальника был осуждён условно за нападение на представителя власти.

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