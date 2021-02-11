Москва, , 13:27 — REGNUM В Кремле подумают над идеей создания «быстрых» телефонных брифингов президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин во время пресс-конференции Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы обязательно обратим на это внимание, и мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать», — сказал Песков.

Он также призвал сотрудников СМИ не быть «окончательно пессимистами» и верить в то, что в обозримом будущем все смогут вернуться к привычному образу жизни.

При этом Песков подчеркнул, что у него «нет понимания» относительно сроков этого будущего.