Москва, , 13:28 — REGNUM В Москве для оказания плановой медицинской помощи детям с ДЦП и аутизмом была создана специальная цифровая платформа. Об этом 11 февраля заявила директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Елена Аксенова на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В рамках телемедицины озвучу проект, который нам удалось запустить совместно с еще одним центром департамента здравоохранения Москвы, это — «Дневной стационар 2.0». Цифровая платформа реабилитации для детей. Мы запустили его в кратчайшие сроки, когда вопрос по плановой госпитализации был остановлен, а дети с ДЦП, аутизмом оказались изолированы с родителями. Создав такую платформу, мы смогли выстроить коммуникацию между ребенком и командой врачей, чтобы не останавливать госпитализацию», — сказала Аксенова.

Цифровая платформа, запущенная в рамках проекта «Дневной стационар 2.0», позволяет организовать таргетную реабилитацию пациентов с использованием технологий дистанционных занятий и консультаций. Для работы с каждым ребенком создается реабилитационная команда, состоящая из медицинских и немедицинских специалистов, руководителем которой является лечащий врач.