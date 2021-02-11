Москва, , 11:21 — REGNUM Чувствуют себя любимыми 84% жителей России. Взаимную любовь испытывают 74%, к другим людям — 83%. Не знают, любят ли, 3% граждан, приводит данные исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Когда человек любит кого-то или любим, у него всё получается (81%), становится больше энергии и вдохновения (66%), мир вокруг кажется лучше (56%).

По мнению 55%, любовь делает людей смелее. На любовь люди всегда отвечают благодарностью (61%). При этом 55% считают, что любовь к другим начинается с любви к себе.

Опрошены по телефону 7 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, большинство жителей России (58%) верят в любовь с первого взгляда.

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