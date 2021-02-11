Нижние Серги, Свердловская область, , 09:41 — REGNUM В Свердловской области осуждён гражданин, который скрывался более 20 лет после совершения убийства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как пишет Накануне.Ru, преступление было совершено 16 августа 1993 года. В пьяном угаре гражданин убил женщину и её сына. Личность подозреваемого установили, но поймать его сразу не удалось. Задержали его лишь в августе 2019 года в городе Анапа.

Своей вины обвиняемый не признал. Суд назначил ему десять лет колонии общего режима и удовлетворил два иска родственников погибших, каждый на 2 млн рублей.